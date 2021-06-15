Предприниматели Петербурга намерены переговорить со Смольным о введенных ограничениях

Так ресторанная сфера хочет убедиться, что решение серьёзно и обосновано. Фото: Gazeta.SPb

Так ресторанная сфера хочет убедиться, что решение серьёзно и обосновано. Фото: Gazeta.SPb

Бизнесмены Северной столицы хотят обсудить с правительством города некоторые моменты по нововведенным ограничениям по COVID-19 в общепитt.

Руководитель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина хочет предложить властям предоставить статистику привитых в Петербурге и какое количество случаев госпитализации, сообщает РБК. Так ресторанная сфера хочет убедиться, что решение серьёзно и обосновано.

По мнению Гришиной задать вопросы бизнесмены смогут после долгих выходных.,

Так директор «Рестограда» Александр Ружинский считает необходимым пообщаться с властью насчет введённых запретов. Он считает, что цель предпринимателей — уточнить требования и добиться компромиссов.

Ружинский отмечает, что фуд-корты дольше других были закрытыми из-за коронавируса и только недавно начали компенсировать простой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен усилил контроль за ношением масок.