Пожилая петербурженка перевела лже-сотруднику банка почти полмиллиона

Пожилая петербурженка перевела лже-сотруднику банка почти полмиллиона
Горожанка перевела деньги на указанный счет. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга местная жительница стала жертвой мошенников. Пенсионерка лишилась почти 500 тыс. рублей.

В понедельник, 14 июня, в отдел полиции обратилась 67-летняя женщина с заявлением о том, что на ее телефон позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником «Альфа Банка» и, под предлогом пресечения мошеннических действий со счетом заявительницы, убедил горожанку перевести средства на «безопасный счет».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате заявительница перевела на указанный счет 475 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 85-летняя пенсионерка перевела лжесотрудникам банка почти 500 тысяч рублей.

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