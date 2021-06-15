В Токсово утонул девятиклассник

В полицию Ленобласти через 112 поступило сообщение от женщины 1983 года рождения, о том, что в водоёме на территории ул. Лесовода Морозова, 10 в пос. Токсово утонул подросток 2005 года рождения, ученик 9 класса.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, бригада водолазов МЧС из водоёма на участке д. 10 по ул. Лесовода Морозова пос. Токсово извлекли труп ребёнка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сообщили о «минировании» 22 школ и двух детсадов. В Петербурге и Ленинградской области осмотрено 24 объекта, которые по сообщению злоумышленника «заминированы». 10 июня около 23:00 заведующая детского сада в Петербурге обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила что днем этого же дня на электронную почту их детского сада поступило сообщение о заминировании детского сада и школ на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.