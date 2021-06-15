В Выборгском районе мужчина пырнул знакомого штопором

В полицию Ленобласти поступило сообщение от 43-летнего мужчины о том, что другой пырнул его штопором.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, знакомый ударил шампуром. Диагноз: колото-резанная рана правого бедра. Состояние удовлетворительное, отпустили.

Мужчина просит привлечь к ответственности неустановленного человека, который нанёс несколько ударов по телу и один удар шампуром в область левого бедра, проткнув его насквозь. Происшествие случилось по адресу: ЛО. Выборгский р-н. п. Лебедевка СНТ «Белые ночи».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Токсово утонул девятиклассник. В полицию Ленобласти через 112 поступило сообщение от женщины 1983 года рождения, о том, что в водоёме на территории ул. Лесовода Морозова, 10 в пос. Токсово утонул подросток 2005 года рождения, ученик 9 класса. Бригада водолазов МЧС из водоёма извлекла труп ребёнка.