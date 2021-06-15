На Дыбенко мужчина упал с 9-го этажа

При выезде наряда полиции установлено, что гражданин выпал из окна своей квартиры расположенной на 9 этаже дома. Фото: скрин Google.Maps

При выезде наряда полиции установлено, что гражданин выпал из окна своей квартиры расположенной на 9 этаже дома. Фото: скрин Google.Maps

В полицию Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне доставили неизвестного мужчину, на вид 40 лет. Диагноз: травма груди, перелом рёбер, травма живота, шок, кома. Состояние: тяжелое.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в Петербурге по ул. Дыбенко, 36 упал мужчина из окна 9 этажа. При выезде наряда полиции установлено, что гражданин выпал из окна своей квартиры расположенной на 9 этаже дома. Бригада скорой помощи госпитализировала его, дверь в квартиру закрыта.

Мужчина 1962 г.р. пояснил, что накануне около шести часов вечера прогуливался во дворе своего дома, услышал сильный шум веток и удар чего-то о землю, подойдя, увидел лежащего мужчину и вызвал скорую помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе мужчина пырнул знакомого штопором. В полицию Ленобласти поступило сообщение от 43-летнего мужчины о том, что другой пырнул его штопором.