В Петербурге открылась глобальная конференция по исследованию космоса GLEX-2021

Приглашения отправили многим ученым и астронавтам, в том числе основателю SpaceX Илону Маску. Фото: Роскосмос

Приглашения отправили многим ученым и астронавтам, в том числе основателю SpaceX Илону Маску. Фото: Роскосмос

Международная конференция по исследованию космоса GLEX-2021 открылась накануне в Таврическом дворце Северной столицы. Она будет до 18 июня.

Её организовал «Роскосмос» вместе с Международной астронавтической федерацией при содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Так молодые специалисты общаются друг с другом и представляют свои проекты. В рамках конференции пройдут пленарные заседания, переговоры, тематические секции, .

В GLEX-2021 участвуют около 60 стран, в том числе США, Канады, Мексики, Бразилии, Китая, Индии. Они представляют более половины тысячи докладов.

Приглашения отправили многим ученым и астронавтам, в том числе основателю SpaceX Илону Маску. В рамках конференции подпишут важные международные договоры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Роскосмосе» думают о создании браслетов для поиска детей и пожилых.