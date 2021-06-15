МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

В Северной столице прогнозируется ухудшение погодных условий, ожидается сильный ветер.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 16 июня в городе на Неве местами в прибрежных районах Финского залива ожидается ветер порывами до 15 м/с.

Спасатели просят местных жителей обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Стоит отметить, что ветрено в Петербурге и во вторник, 15 июня, утром и в первой половине дня заявляли о порывистом ветре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.