«Spice Girls» выпустят новую песню с вокалом Виктории Бекхэм

Английская музыкальная группа «Spice Girls» впервые за 14 лет выпустит новую песню.

Трек, приуроченный к 25-летию хита «Wannabe», выйдет в начале июля. Поклонники услышат новый альбом, который ранее не издавали, сообщает Daily Mail.

Новая песня «Spice Girls» — медленная композиция. В песне споют Эммы Бантон, Джери Хорнер, Мелани Браун, Мелани Чисхолм и Виктории Бекхэм. Жена известного футболиста не вернулась в группу после воссоединения три года назад.

Женская группа соберётся вместе для съемок продолжения фильма о «Spice Girls». Это будет продолжение фильма «Spice World», вышедшей 23 года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Виктория Бекхэм отравилась ртутью в погоне за идеальной фигурой. Супруга экс-футболиста британской сборной Дэвида Бекхэма, певица и модельер Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за рыбной диеты.