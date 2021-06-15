«Spice Girls» выпустят новую песню с вокалом Виктории Бекхэм

&#171;Spice Girls&#187; выпустят новую песню с вокалом Виктории Бекхэм
Новая песня "Spice Girls" - медленная композиция. Фото: https://pixabay.com

Английская музыкальная группа «Spice Girls» впервые за 14 лет выпустит новую песню.

Трек, приуроченный к 25-летию хита «Wannabe», выйдет в начале июля. Поклонники услышат новый альбом, который ранее не издавали, сообщает Daily Mail.

Новая песня «Spice Girls» — медленная композиция. В песне споют Эммы Бантон, Джери Хорнер, Мелани Браун, Мелани Чисхолм и Виктории Бекхэм. Жена известного футболиста не вернулась в группу после воссоединения три года назад.

Женская группа соберётся вместе для съемок продолжения фильма о «Spice Girls». Это будет продолжение фильма «Spice World», вышедшей 23 года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Виктория Бекхэм отравилась ртутью в погоне за идеальной фигурой. Супруга экс-футболиста британской сборной Дэвида Бекхэма, певица и модельер Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за рыбной диеты.

spice girls Spice World Wannabe виктория бекхэм новая песня


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная Финляндии по футболу тренируется в Зеленогорске перед матчем Евро-2020
Основатель «Pink Floyd» отказал Цукербергу в использовании песни группы
Долгожданное возвращение: в Петербурге ищут специалистов по самокатам, а ...
Городскую больницу №2 в Петербурге переведут на работу с коронавирусом
«Spice Girls» выпустят новую песню с вокалом Виктории Бекхэм
Полторы тысячи домов в Петербурге капитально отремонтируют в этом году
Стало известно, за сколько можно нарядиться петербуржцам на выпускной
США и ЕС договорились о прекращении спора по производству Boeing и Airbus