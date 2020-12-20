Виктория Бекхэм отравилась ртутью в погоне за идеальной фигурой

Виктория Бекхэм отравилась ртутью в погоне за идеальной фигурой
Сейчас Виктория отлично себя чувствует. Фото: Instagram @victoriabeckham

Супруга экс-футболиста британской сборной Дэвида Бекхэма, певица и модельер Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за рыбной диеты.

Оказалось, что в организме 46-летней знаменитости во время обследования обнаружили повышенное содержание ртути. Причиной опасных изменений стала смена рациона — в последнее время звезда питалась преимущественно рыбой, и чаще всего — рыбой-меч. Именно она могла привести к завышенному содержанию токсичного вещества в организме, поскольку в ней есть ядовитое соединение — метилртуть.

По информации издания The Sun, Виктории пришлось пройти процедуры очистки печени, избавляющей от токсинов. Сейчас здоровью дизайнера ничего не угрожает, она прекрасно себя чувствует. Бекхэм, однако, решила добавить в рацион больше лосося и сократить количество тунца и рыбы-меч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус рассказала, как отравилась во время съемок на Шри-Ланке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виктория бекхэм диета отравление шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Понтонном мигрант надругался над 13-летней школьницей
На проспекте Маршала Жукова не смогли разъехаться Nissan и Jeep
На улице Коммуны Volkswagen врезался в припаркованный Nissan
Спецборт МЧС доставит из Читы в Петербург месячного малыша с пороком сердца
На проспекте Славы таксист сбил курьера на велосипеде
Ученые объяснили, почему ношение масок не может остановить пандемию
ДТП на улице Грота спровоцировало пробку
Виктория Бекхэм отравилась ртутью в погоне за идеальной фигурой