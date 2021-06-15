За избиение женщины на Ленинском проспекте виновный заплатил более 400 тыс. рублей и получил два года условно

За избиение женщины на Ленинском проспекте виновный заплатил более 400 тыс. рублей и получил два года условно
Мужчина избил потерпевшую на Ленинском проспекте. Фото: Pixabay

В Петербурге Кировский районный суд огласил приговор в отношении Владислава Копылова, признанного виновным по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, 30 октября 2020 года Копылов в Петербурге на Ленинском проспекте трижды ударил женщину кулаком по лицу. Потерпевшая попыталась убежать, но виновный нагнал ее и толкнул. Отчего первая упала на асфальт. Затем же Копылов еще раз ударил женщину по лицу, когда та лежала на земле.

Суд установил, что Копылов ранее не был судим и сейчас он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Также мужчина признал вину полностью и раскаялся.

Перед потерпевшей он извинился и возместил ей денежные средства в сумме 75 тыс. рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

Суд взыскал с Копылова в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда 300 тыс. рублей и процессуальные издержки в сумме 35 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный сын избил свою мать в Кировском районе.

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