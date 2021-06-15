Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня

Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня
Жителей Ленобласти ожидает теплая погода. Фото: Pixabay

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

Главное управление МЧС России по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сообщает о том, что завтра, 16 июня, в Петербурге местами ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время суток ожидается +12…+14 градусов, днем столбики термометров покажут +19…+21 градусов.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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