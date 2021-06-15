Португалия обыграла Венгрию на Евро-2020

Матч прошел в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и закончился со счетом 3:0 в пользу португальцев. Фото: Pixabay

Матч прошел в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и закончился со счетом 3:0 в пользу португальцев. Фото: Pixabay

Сборная Португалии обыграла сборную Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу.

Голы забили Рафаэл Геррейру (84) и Криштиану Роналду (87 (пен.), 90+2).

Матч прошел в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и закончился со счетом 3:0 в пользу португальцев.

В следующем туре сборная Венгрии сыграет против команды Франции. Матч пройдет 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 мск. Португальцы сыграют с Германией. Игра пройдет 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 мск.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург принимает семь матчей: Бельгия и Россия, Польша и Словакия, 16 июня сыграют Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики сборной Финляндии по футболу столкнулись с проблемами при въезде в Россию на чемпионат Европы по футболу.