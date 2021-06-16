Ученые назвали неожиданный способ защититься от коронавируса

Ученые из Йельского университета пришли к выводу, что простуда может защитить человека от коронавируса.

Оказывается, вирус, вызывающий простуду, активирует у заболевшего иммунный ответ, который в свою очередь может предотвратить заражение ковидом. Реакция возникает на ранней стадии заболевания и предотвращает дальнейшее развитие болезни в организме, сообщает Daily Mail.

Исследователи провели эксперимент. Они вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и остановила распространение SARS-CoV-2.

По последним данным, в мире с начала пандемии зарегистрировано 176 496 786 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 114 592 665 пациентов, число смертельных исходов достигло 3 817 715.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирус подхватили более 14 тысяч человек за сутки. В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 14 185 человек. Об этом стало известно сегодня, 15 июня