Инфекционист рассказал о риске новых волн ковида из-за мутаций вируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о риске новых волн коронавируса, так как мутировавший вирус может заражать людей повторно.

Он призвал россиян соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции и напомнил, что через год иммунитет снижается после перенесенного коронавируса.

«Если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно», — цитирует его РИА «Новости».

о последним данным, в мире с начала пандемии зарегистрировано 176 496 786 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 114 592 665 пациентов, число смертельных исходов достигло 3 817 715.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирус подхватили более 14 тысяч человек за сутки. В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 14 185 человек. Об этом стало известно сегодня, 15 июня.