В Петербурге количество заболевших резко выросло: 927 человек заражены за сутки

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 927 человек сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 16 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 453 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 782 человека. Третье место у Подмосковья — 1 187 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 110 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторая доза вакцины от коронавируса не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заразился COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.