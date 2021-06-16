Власти Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Власти Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
В Словении также продолжат носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Фото: pixabay.com
Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране, но вакцинация населения и некоторые ограничения продолжат.
В Словении за последние сутки выявили всего 112 зараженных, умерли двое, сообщает РИА «Новости». Одну дозу вакцины получили около 760 тысячи жителей. Весь курс прошли более 550 тысяч граждан. В больницах находится всего 122 пациента.

С завтрашнего дня в западной стране формально окончена эпидемия, но борьба с COVID-19 ещё не завершена. Так прививка — главная мера контроля за эпидемией. В Словении также продолжат носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Словении могут закупить вакцину от российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА) и начать ее применение сразу после решения регулятора.
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