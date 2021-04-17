Словения закупит российскую вакцину «Спутник V» до одобрения в ЕС

Власти Словении могут закупить вакцину от российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА) и начать ее применение сразу после решения регулятора.

«Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах и смогут быть использованы сразу после одобрения регулятором», — говорится в заявлении представителя Национального института общественного здоровья.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.