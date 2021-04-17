Словения закупит российскую вакцину «Спутник V» до одобрения в ЕС

Словения закупит российскую вакцину &#171;Спутник V&#187; до одобрения в ЕС
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Власти Словении могут закупить вакцину от российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА) и начать ее применение сразу после решения регулятора.

«Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах и смогут быть использованы сразу после одобрения регулятором», — говорится в заявлении представителя Национального института общественного здоровья.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Спутник V" вакцина словения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мостовой: «Зенит» мог обыграть «Краснодар»
МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов
В сгоревшем доме в Гатчине нашли две сумки с оружием
Семак подвел итоги матча против «Краснодара»
Пламя охватило территорию у стадиона «Шторм» в Петербурге
Словения закупит российскую вакцину «Спутник V» до одобрения в ЕС
В Гатчине после пожара в квартире обнаружили тело
Мессенджер WhatsApp в мае «отключит» часть пользователей