Неизвестный отжал окно в Белоострове и обчистил дом на 1,8 млн рублей

Неизвестный отжал окно в Белоострове и обчистил дом на 1,8 млн рублей
Из частного дома в Белоострове похитили драгоценности. Фото: unsplash

В Петербурге в Курортном районе города возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 июня около 19:30 к правоохранителям обратились 48-летняя женщина. Она проживает в поселке Белоостров, по Сестрорецкому шоссе.

Женщина рассказала, что к ней в частный дом проник неизвестный. Злоумышленник отжал стеклопакет окна на первом этаже и украл ювелирных изделий на 655 тыс. рублей.

Однако драгоценности это не все, что похитил неизвестный.

По словам потерпевшей общая сумма ущерба составила 1 822 500 рублей.

Сообщается, что видеонаблюдение отсутствует.

Правоохранительные органы изъяли следы рук, которые возможно исследовать, а также следы обуви и следы материи.

Известно, что по данному правонарушению было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино воры вынесли из квартиры шпаги, сабли, пистолеты и драгоценности на 3 млн рублей.

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