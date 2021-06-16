Неизвестный отжал окно в Белоострове и обчистил дом на 1,8 млн рублей

В Петербурге в Курортном районе города возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 июня около 19:30 к правоохранителям обратились 48-летняя женщина. Она проживает в поселке Белоостров, по Сестрорецкому шоссе.
Женщина рассказала, что к ней в частный дом проник неизвестный. Злоумышленник отжал стеклопакет окна на первом этаже и украл ювелирных изделий на 655 тыс. рублей.
Однако драгоценности это не все, что похитил неизвестный.
По словам потерпевшей общая сумма ущерба составила 1 822 500 рублей.
Сообщается, что видеонаблюдение отсутствует.
Правоохранительные органы изъяли следы рук, которые возможно исследовать, а также следы обуви и следы материи.
Известно, что по данному правонарушению было возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино воры вынесли из квартиры шпаги, сабли, пистолеты и драгоценности на 3 млн рублей.