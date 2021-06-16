В Гатчине в пруду обнаружили труп рыбака

В Гатчине в пруду обнаружили труп рыбака
Им оказался уроженец села Морозовка Хмельницкого района 1955 года рождения. Фото: pixabay.com

В полицию Ленобласти обратился мужчина-сантехник, обнаруживший в Гатчине, посёлке Новый свет труп мужчины в пруду.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, мёртвый рыбак лежал лицом вниз, рядом были удочки. Со слов подоспевшего фельдшера труп неизвестного мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Полиция установила личность мужчины. Им оказался уроженец села Морозовка Хмельницкого района 1955 года рождения.

Труп рыбака осмотрели. Подтвердили, что он без видимых признаков насильственной смерти, направили в морг Гатчины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в Петербурге сексуально озабоченный приставал к женщине в подъезде её дома. Учительница возвращалась домой около 00:15 . Она зашла в парадную по адресу: улица Коллонтай д. 5. Следом за ней зашел неизвестный мужчина и подошел к женщине 1982 года рождения, задрал подол платья.

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