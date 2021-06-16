В квартирном пожаре в Янино-1 погибла женщина

Во Всеволожском районе Ленобласти после пожара, произошедшего во вторник, спасатели обнаружили обгоревший женский труп. Также есть пострадавший.

Трагический инцидент произошел 15 июня в доме №3 по Голландской улице в поселке Янино-1. На седьмом этаже 8-этажного дома загорелись вещи на балконе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров частично выгорел балкон, кухня и комната. На балконе спасатели обнаружили труп 61-летней женщины: тело полностью сгорело. Также при пожаре пострадал мужчина, сейчас он находится в реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе в пожаре погибли женщина и мужчина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожск.