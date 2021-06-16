Найк Борзов в фан-зоне, предсказание кота Ахилла и ограничения: что известно о матче Россия – Финляндия в Петербурге

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Сборные России и Финляндии по футболу встретятся сегодня в рамках группового этапа чемпионата Европы. Встреча будет проходить в Петербурге, на «Газпром Арене».

Где не проехать?

Матч стартует в 16:00. Напомним, что в среду, 16 июня, весь Крестовский остров закрыт для автомобилей. Исключение делают только для транспорта со специальными пропусками. Кроме того, был организован левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова.

На Приморском проспекте было введено одностороннее движение от Яхтенной улицы к улице Савушкина. На весь день перекрыли нечетную сторону набережной канала Грибоедова вдоль дома 3, четную сторону канала от Невского проспекта до Инженерной улицы, а также от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста.

Проехать водители не смогут вдоль Марсова поля, по Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному и Шведскому переулку.

Перекрыты также участки набережной Мойки и Большой Конюшенной улицы.

Кто победит?

Кот оракул Ахилл, который зарекомендовал себя во время чемпионата мира по футболу, уже выбрал победителя матча. Ему предстояло выбрать одну из мисок. Сначала он потянулся к «финской» миске, но его что-то смутило, после чего он сделал выбор в пользу сборной России. Кстати, Ахилл, как ожидается, лично будет следить за ходом матча в фан-зоне.

Что в футбольной деревне?

Футбольная деревня в среду начинает работать в 12:00. В 13:15 там проведут фитнес-разминку для всей семьи в стиле Zumba.

В 14:00 перед болельщиками выступит Найк Борзов. Сегодня у него – 11 сольных альбомов. Последний, «Капля крови создателя», вышел в 2020-м году.

Трансляция матча Финляндия – Россия стартует в 16:00.

В среду фанатов также ждут трансляции игр Турции и Уэльса, а также Италии и Швейцарии.