В Петербурге полиция ищет 13-летнюю школьницу, «Лиза Алерт» заявила о подростках, пропавших в Новом Девяткино и Всеволожске

Правоохранители Северной столицы ищут 13-летнюю девочку, которая уже сутки не появляется дома. За помощью к полицейским обратилась её мать.

Около одиннадцати вечера вторника, 15 июня, 37-летняя петербурженка заявила в отдел полиции, что её 13-летняя дочь Полина ушла из квартиры на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга и не вернулась. Стражи порядка развернули поисковую операцию, однако просят помощи и у горожан.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пропавшей школьнице на вид 13 лет, рост — 165 см, телосложение плотное, волосы темно-русые, ниже плеч. Девочка ушла из дома в черных спортивных штанах с широким белым лампасом, черной футболке, бело-розовых кроссовках и сумкой через плечо с принтом коровы.

Правоохранители просят обращаться по телефонам 573-57-15 или 102, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка.

Двумя днями ранее, 14 июня, тревогу забил поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры Ленинградской области разыскивают 13-летнего жителя Всеволожска, который ушел из дома 12 июня и с тех пор не выходил на связь. Мальчика искали два дня и, к счастью, обнаружили живым и невредимым 15 июня. «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!», — написали в группе «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».

Также с 4 июня разыскивается 15-летняя петербурженка. Девушка вышла из дома в сером спортивном костюме и не вернулась. Рост пропавшей — 155 см, волосы русые, глаза серые, телосложение нормальное. С ней, увы, по-прежнему нет никакой связи.

А 8 июня из квартиры на Лесной улицы в Новом Девяткино вышел и не вернулся 16-летний школьник. Подросток учился в физико-математическом лицее и никогда раньше не уходил из дома. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам «Лизы Алерт» спустя три дня. По удачному стечению обстоятельств, уже на следующий день ребенка нашли живым.

Тем не менее, не все случаи имеют хэппи-энд. С начала года по конец мая в Северной столице пропали 186 детей, 179 из них нашли, но еще четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести, а трое — погибли.