В Ленобласти начался пик активности клещей: за неделю пострадали более 400 человек

В Ленобласти число укусов клещей за минувшие семь дней превысило средние многолетние уровни. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Так, в период с 9 по 15 июня в Ленобласти зарегистрировали 459 пострадавших от укусов клещей, в том числе 75 детей. Такой показатель меньше, чем за предыдущую неделю, однако на 6,5% превышает средние многолетние значения.

Всего с начала года в регионе зарегистрированы 3259 пострадавших от укусов клещей, в том числе 694 ребенка.

Самая высокая активность опасных насекомых зафиксирована в Тихвинском, Бокситогорском и Волховском районах.

Напомним, что признаки интоксикации, ломота в мышцах и суставах, высокая температура и головная боль могут являться симптомами клещевого энцефалита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в июне жертвами клещей стали 155 человек.