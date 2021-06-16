Камеры видеонаблюдения в России планируют объединить в одну систему

Камеры видеонаблюдения в России планируют объединить в одну систему
Новые камеры будут сами считывать нарушения и только потом отправлять в ЦОД. Фото: Администрация Ленинградской области

В России создадут систему видеонаблюдения — ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения». Она объединит камеры наблюдения во всех городах России.

На её разработку готовы потратить 250 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ». Работа на её создание займёт пять лет. Подрядные работы буду за ООО «Национальные технологии».

В проекте «Безопасный город» примут те же технологии, что и в Москве. Новые камеры будут сами считывать нарушения и только потом отправлять в Центр обработки данных. Проект разрабатывается по заказу МЧС и должен обеспечить безопасность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что камеры в мае этого года зафиксировали в Северной столице более 460 тысяч нарушений ПДД. Это примерно на 70 тысяч нарушений больше, чем было в прошлом месяце. 95 % от общего числа — это превышения скорости.

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Камеры видеонаблюдения в России планируют объединить в одну систему