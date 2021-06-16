Пётр Красилов развелся с женой

Пётр Красилов известен по сериалам "Бедная Настя" и "Не родись красивой". Фото: скрин сериала "Не родись красивой"

Пётр Красилов известен по сериалам "Бедная Настя" и "Не родись красивой". Фото: скрин сериала "Не родись красивой"

Накануне развелись актёр Пётр Красилов и Ирина Шебеко. Об этом сообщает «СтарХит». Ещё в 2018 году актёр рассказал, что супруга пеерехала в США, где хотела получить образование фотографа. Она забрала с собой их общую дочь Сашу. Актёр жаловался, что теперь редко видит семью.

Слухи о разводе появились появились уже тогда, но артист их отрицал. Источник «СтарХита» поделился, что пара хотела сохранить отношения, но у них не получилось, и они решили разводиться.

Пётр Красилов известен по сериалам «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Шебеко и Красилов стали мужем и женой 16 лет назад. В 2006 году у них родилась дочь. У артиста есть сын Ваня от первой жены.