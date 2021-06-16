Пётр Красилов развелся с женой

Пётр Красилов развелся с женой
Пётр Красилов известен по сериалам "Бедная Настя" и "Не родись красивой". Фото: скрин сериала "Не родись красивой"
Накануне развелись актёр Пётр Красилов и Ирина Шебеко.
Об этом сообщает «СтарХит». Ещё в 2018 году актёр рассказал, что супруга пеерехала в США, где хотела получить образование фотографа. Она забрала с собой их общую дочь Сашу. Актёр жаловался, что теперь редко видит семью.
Слухи о разводе появились появились уже тогда, но артист их отрицал. Источник «СтарХита» поделился, что пара хотела сохранить отношения, но у них не получилось, и они решили разводиться.
Пётр Красилов известен по сериалам «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Шебеко и Красилов стали мужем и женой 16 лет назад. В 2006 году у них родилась дочь. У артиста есть сын Ваня от первой жены.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов развелись. Отмечается, что этот брак никогда не был связан со скандальными историями или плохими слухами.
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