Строители пытались потушить горящий самосвал песком в Рыбацком

В Невском районе Петербурга произошло возгорание на стройке. Огонь вспыхнул под кабиной самосвала.

Возгорание случилось сегодня, 16 июня, на Рыбацком проспекте. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Сантк-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На стройке в Рыбацком загорелся самосвал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что языки пламени выбиваются из под кабины транспортного средства. Дым полностью окутал машину. Мужчину, находящиеся рядом, пытались потушить огонь песком, служб на месте не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей тушили грузовой автомобиль на Славянской улице.