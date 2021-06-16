Строители пытались потушить горящий самосвал песком в Рыбацком

Строители пытались потушить горящий самосвал песком в Рыбацком
Машина загорелась. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга произошло возгорание на стройке. Огонь вспыхнул под кабиной самосвала.

Возгорание случилось сегодня, 16 июня, на Рыбацком проспекте. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Сантк-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На стройке в Рыбацком загорелся самосвал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что языки пламени выбиваются из под кабины транспортного средства. Дым полностью окутал машину. Мужчину, находящиеся рядом, пытались потушить огонь песком, служб на месте не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей тушили грузовой автомобиль на Славянской улице.

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