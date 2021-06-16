Девять спасателей тушили грузовой автомобиль на Славянской

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили грузовой автомобиль.

Возгорание случилось в среду, 16 июня, у дома 5 на улице Славянская. сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:08. К месту ЧП оперативно выехали девять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в результате пожара в грузовом автомобиле выгорел моторный отсек.

К 11:18 огонь полностью потушили. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти после пожара, произошедшего во вторник, спасатели обнаружили обгоревший женский труп. Также есть пострадавший.