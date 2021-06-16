Тягач обронил свой прицеп на Гутуевском мосту

Тягач на Гутуевском мосту потерял прицеп. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Тягач на Гутуевском мосту потерял прицеп. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого прицеп транспортного средства оказался на земле. Об этом сообщается в социальных сетях «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Адмиралтейском районе Северной столицы на автодорожном балочном мосту через Екатерингофку, соединяющим правый берег реки с Гутуевским островом, тягач потерял свой прицеп.

Теперь в сторону поселка Двинской встала вся левая полоса движения и начала собираться автомобильная пробка.

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Также Gazeta.SPb.ru писала, что фура протаранила КамАЗ дорожников на трассе «Нева» в Ленинградской области.