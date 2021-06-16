Тягач обронил свой прицеп на Гутуевском мосту

Тягач обронил свой прицеп на Гутуевском мосту
Тягач на Гутуевском мосту потерял прицеп. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого прицеп транспортного средства оказался на земле. Об этом сообщается в социальных сетях «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Адмиралтейском районе Северной столицы на автодорожном балочном мосту через Екатерингофку, соединяющим правый берег реки с Гутуевским островом, тягач потерял свой прицеп.

Теперь в сторону поселка Двинской встала вся левая полоса движения и начала собираться автомобильная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Многотонная фура легла в на бок в кювете на Волхонском шоссе.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что фура протаранила КамАЗ дорожников на трассе «Нева» в Ленинградской области.

адмиралтейский район новости СПб тягач


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ботаническом саду этой ночью зацветет кактус рода Селеницереус
Петербургский доктор объяснил, являются ли дети переносчиками ковид-19
Житель Шушар попал в полицию за жестокое избиение случайного прохожего
Депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге
Дрозденко заявил, что в Ленобласти не будет обязательной вакцинации от COVID-19
Тягач обронил свой прицеп на Гутуевском мосту
В ЗакСобрании отчитались об исполнении бюджета Петербурга в 2020 году
Началась проверка после того, как электричка насмерть сбила петербуржца