В ЗакСобрании отчитались об исполнении бюджета Петербурга в 2020 году

Вице-губернатор Эдуард Батанов представил на заседании петербургского парламента отчет об исполнении бюджета Петербурга за 2020 год.

По словам чиновника, в прошлом году в городской бюджет поступило 670,7 млрд рублей. План по доходам Петербург перевыполнил на 28,5 млрд рублей. Собственные доходы бюджета увеличились на 7 млрд рублей по сравнению с 2019-м.

За счет налогов город получил 587 млрд рублей, за год они выросли на 2%. По неналоговым доходом поступило 29,4 млрд рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Из федерального бюджета в город направили рекордные за последние 15 лет 54,1 млрд рублей.

Расходы бюджета в том году составили 710,3 млрд рублей. Это на 60 млрд больше, чем в предыдущем году. План по расходам исполнен на 98,5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатор Петербурга заявил, что резервный фонд закончится к октябрю.