Площадь пожара в ангаре в Металлострое достигла 750 квадратных метров

Пожар в Металлострое. Фото: ГУ МЧС по СПб

Пожар в Металлострое. Фото: ГУ МЧС по СПб

В Колпинском районе Петербурга вечером 16 июня тушат крупный пожар. Возгоранию присвоили дополнительный ранг № 1-Бис.

Как сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС, очевидцы вызвали экстренные службы в 18 часов 55 минут. Пожар начался в металлическом ангаре, расположенном на дороге на Металлострой, 5.

В ангаре размером 30 на 50 метров загорелась обстановка. По сведениям МЧС, площадь пожара на текущий момент составляет 750 квадратных метров.

В 19 часов 19 минут спасатели подали дополнительный № 1-Бис. О пострадавших пока не сообщается. На борьбу с огнем от ведомства направили 48 человек личного состава с привлечением 12 единиц техники.

Отметим, что дым от пожара виден с Колпино, центра Петербурга и Всеволожска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на кровле ТЦ «Окей» у метро «Озерки» тушили 45 спасателей.