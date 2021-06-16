Площадь пожара в ангаре в Металлострое достигла 750 квадратных метров

Площадь пожара в ангаре в Металлострое достигла 750 квадратных метров
Пожар в Металлострое. Фото: ГУ МЧС по СПб

В Колпинском районе Петербурга вечером 16 июня тушат крупный пожар. Возгоранию присвоили дополнительный ранг № 1-Бис.

Пожар в Металлострое. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Как сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС, очевидцы вызвали экстренные службы в 18 часов 55 минут. Пожар начался в металлическом ангаре, расположенном на дороге на Металлострой, 5.

В ангаре размером 30 на 50 метров загорелась обстановка. По сведениям МЧС, площадь пожара на текущий момент составляет 750 квадратных метров.

В 19 часов 19 минут спасатели подали дополнительный № 1-Бис. О пострадавших пока не сообщается. На борьбу с огнем от ведомства направили 48 человек личного состава с привлечением 12 единиц техники.

Пожар в Металлострое. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Отметим, что дым от пожара виден с Колпино, центра Петербурга и Всеволожска.

Пожар в Металлострое виден из Колпино. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на кровле ТЦ «Окей» у метро «Озерки» тушили 45 спасателей.

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