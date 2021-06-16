Российские курорты пообещали не закрывать: эпидобстановка позволяет

Власти Кубани отмечают, что все зависит от темпов вакцинации местных жителей и туристов.

Власти Кубани заверили, что пока не собираются закрывать курорты Краснодарского края, так что у россиян будет возможность отдохнуть в Сочи. Дело в том, что эпидемиологическая обстановка пока что позволяет принимать гостей, но не факт, что она не ухудшится в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 16 июня.

В крае действует ряд серьезных ограничений, которые позволяют сдерживать распространение коронавируса. При этом власти надеются, что россияне будут активнее прививаться от инфекции, что позволит не переживать о росте заболеваний.

«Но дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться»,

— добавил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авиасообщение между Россией и курортами Египта могут возобновить в начале июля.