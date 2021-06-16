В Ленобласти на 20% сократилось число лесных пожаров

Местным жителям и туристам напоминают о необходимости соблюдения ряда простых правил при посещении зеленых зон.

В Ленинградской области с начала 2021 года сократилось количество лесных пожар. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то их стало на 20% меньше. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эксперты считают, что положительно сказалась качественная профилактическая работа. Местных жителей и туристов просят не пренебрегать простыми правила: важно тушить сигареты и костры, а также не устраивать самовольный пал травы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что площадь пожара в ангаре в Металлострое достигла 750 квадратных метров.