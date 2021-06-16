В Петербурге мужчину, избившего подростка с сережкой, отправили под арест

Мужчина, который подозревается в избиении подростка. Фото: скриншот ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчина, который подозревается в избиении подростка. Фото: скриншот ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Он проведет в СИЗО два месяца.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для мужчины, обвиняемого в хулиганстве. Он обвиняется в избиении прохожего из-за внешнего вида. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Все случилось ночью 13 июня на Предпортовом проспекте. По предварительным данным, двое мужчин набросились на подростка из-за его сережки. Они нанесли прохожему не менее 20 ударов по голове и ногам. Одного из мужчин задержали, ему предъявлено обвинения. Он пробудет под арестом до 14 августа 2021 года.

Напоминаем, что 16-летнего парня после конфликта госпитализировали с переломами и гематомами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на юге Петербурга 16-летнего подростка избили из-за сережки в ухе: ему грозит слепота.