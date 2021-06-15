На юге Петербурга 16-летнего подростка избили из-за сережки в ухе: ему грозит слепота

В ночь на 13 июня в Московском районе Северной столицы неизвестный напал на 16-летнего подростка и избил его. Теперь парень может лишиться зрения.

Инцидент проиозшел вечером 12 июня, когда 16-летний юноша возвращался с двумя друзьями домой по 5-му Предпортовому проезду. Как рассказала «Мегаполису» старшая сестра пострадавшего школьника, к нему внезапно начали приставать двое взрослых мужчин неславянской внешности.

Незнакомцы заметили в ухе подростка сережку и почему-то стали активно интересоваться его сексуальной ориентацией. Мальчик, однако, не стал отвечать на провокации и, не удовлетворив интерес, прохожие бросились за ним вдогонку: один из злоумышленников толкнул парня, другой сел на него сверху и начал наносить удары по голове и лицу — второй в это время удерживал друзей подростка, которые пытались оттащить нападавшего.

Каким образом юному петербуржцу удалось спастись, не уточняется, но в результате он оказался в больнице с тяжелыми травмами: переломами нижней и боковой правых подглазниц, переломом правой носовой пазухи и многочисленными гематомами на лбу. Кроме того, по словам врача, из-за сильного отека есть риск отслоения сетчатки, и тогда юноша может лишиться зрения.

Агрессора, который нанес тяжкие повреждения ребенку, задержали той же ночью — мужчину опознали и пострадавший, и его приятели. Где находится второй из нападавших, неизвестно.

Родственники избитого подростка написали заявление в полицию, но опасаются, что делу не дадут ход. В Следственном комитете заявили, что откроют производство после выписки юноши из больницы, но родители и сестра мальчика считают, что к тому моменту злодей успеет скрыться, а искать его никто не будет. Кроме того, правоохранителями выдвигается версия, что пострадавший во время конфликта с неизвестными находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что родные петербуржца также оспаривают.