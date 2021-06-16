В петербургском метро и автобусах искали нарушителей масочного режима

В петербургском метро и автобусах искали нарушителей масочного режима
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Нарушителям имеют право выписать штраф в размере четырех тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге в метро и автобусах сегодня, 16 июня, провели рейд для поисков нарушителей масочного режима. Об этом рассказывает начальник отдела по исполнению административного законодательства комитета по транспорту Петербурга Анатолий Зайцев.

Он отметил, что людей без средства индивидуальной защиты либо не пускали в общественный транспорт, либо выписывали им штрафы в размере четырех тысяч рублей. С пассажирами также поговорили о важности ношения масок в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Отмечается, что проверки действительно заставляют людей тщательнее соблюдать правила и не пренебрегать своим здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за выходные в Петербурге поймали больше сотни безмасочников.

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