В 2022 году цены на новые квартиры могут снизиться на 5%

В 2022 году цены на новые квартиры могут снизиться на 5%
Стоимость квартир может упасть в ближайшее время. Фото: pixabay

В некоторых случаях стоимость жилья упадет на 15%.

Эксперты в области недвижимости поделились своими прогнозами на ближайшее время. Они считают, что уже в 2022 году стоимость квартир в новостройках упадет на 5-15%. Об этом пишут «Известия».

В 2020 году спрос на жилье вырос в связи с льготной ипотекой. Ею пользовались не только обычные россияне, но и инвесторы. Около 20 процентов квартир приобретались для последующей реализации. Так что в ближайшее время стоит ожидать падение цен.

«У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в десять и даже 15 процентов»,

— подчеркнул эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юрист пролил свет на самый любимый метод аферистов на рынке недвижимости.

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