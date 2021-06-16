С моста в Выборге уберут замки молодоженов

Из-за тяжести замков могут не выдержать перила.

В Выборге с перил Крепостного моста собираются демонтировать замки, которые туда вешают молодожены. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации МО «Выборгский район».

Специалисты считают, что нагрузка на ограждение слишком велика – это может привести к непредвиденным последствиям. Чтобы убрать замки, секцию ограждения снимут, а затем ее покрасят и установят на место. Все замки уберут на временное хранение – желающие могут их забрать. В противном случае спустя время они будут утилизированы.

Ожидается, что для вешания замков выберут другое место. О локации сообщат позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 17 июня утром разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола».