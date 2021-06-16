17 июня утром разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»

В Ленинградской области 17 июня на 45 минут перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в связи с разводкой Ладожского моста, 17 июня в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Сообщается, что с 10:00 до 10:45 произведут разводку Ладожского моста. Это будет сделано для того, чтобы вверх по реке прошли яхты «Мария» и «Кеч».

Известно, что будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

В Управлении сообщают, что движение машин будет полностью закрыто.

Ранее Gazeta.SPb сообщают, что в Петербурге меняют движение трех трамваев.