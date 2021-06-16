На Стачек горело четырехэтажное здание на площади 200 «квадратов»

На Стачек горело четырехэтажное здание на площади 200 «квадратов»
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Информация о пострадавших до сих пор не поступала.

В Кировском районе сегодня вечером, 16 июня, произошел крупный пожар. Огонь успел распространиться на площади в 200 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в четырехэтажном здании на проспекте Стачек. Горел объект размером 20х60 метров – там хранились деревянные упаковки. На месте трудились 60 спасателей и 12 единиц техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крупный пожар в Металлстрое удалось локализовать. О возгорание стало известно примерно в семь часов вечера.

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