Лжесотрудники Сбербанка обманули повара и пенсионера из Ленобласти

Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В Ленинградской области лжесотрудники Сбербанка убедили двух жителей региона отдать деньги мошенникам. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился с женщиной-поваром из Выборга. Ей позвонил мужчина и попросил продиктовать реквизиты банковской карты. В результаты с нее было списано 150 тысяч рублей – обманутая была уверена, что разговаривает с сотрудником службы безопасности.

Подобный инцидент произошел также с пенсионером из Коммунар. Она заявила, что с его счета пытаются списать средства и заверила: нужно перевести их на другой. В итоге мужчина лишился 140 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в полицию Петербурга за сутки обратились 8 пенсионеров, пострадавших от рук мошенников: суммарно у них украли 3,8 млн рублей.