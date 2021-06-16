Лжесотрудники Сбербанка обманули повара и пенсионера из Ленобласти

Лжесотрудники Сбербанка обманули повара и пенсионера из Ленобласти
Со счетов списали почти 300 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В Ленинградской области лжесотрудники Сбербанка убедили двух жителей региона отдать деньги мошенникам. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился с женщиной-поваром из Выборга. Ей позвонил мужчина и попросил продиктовать реквизиты банковской карты. В результаты с нее было списано 150 тысяч рублей – обманутая была уверена, что разговаривает с сотрудником службы безопасности.

Подобный инцидент произошел также с пенсионером из Коммунар. Она заявила, что с его счета пытаются списать средства и заверила: нужно перевести их на другой. В итоге мужчина лишился 140 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в полицию Петербурга за сутки обратились 8 пенсионеров, пострадавших от рук мошенников: суммарно у них украли 3,8 млн рублей.

ленинградская область мошенничество сбербанк


 

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