Смольный приостановил работу детского лагеря на три месяца

Смольный приостановил работу детского лагеря на три месяца
Лагерь "Мечта" закрыли на три месяца. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная группа

Детей вывезли из учреждения 13 июня, но по какой причине – непонятно.

Заместитель главы комитета по образованию Андрей Борщевский заявил, что Смольный приостановил работу детского лагеря «Мечта» на ближайшие 90 дней. Об этом он рассказал телеканалу «Санкт-Петербург».

Сейчас Следственный комитет проводит проверку в учреждении и пытается выяснить, каковы были условия содержания детей. Непонятно, что именно стало причиной закрытия «Мечты», но в СМИ писали о ненадлежащем содержании детей. Родители, чьи дети отдыхали в лагере, слышали, например, об отсутствии горячей воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детей вывезли из областного лагеря «Мечта» по распоряжению Роспотребнадзора. При этом родителей воспитанников предупредили об этом всего за несколько часов до выезда

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