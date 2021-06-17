В Ленобласти за сутки выявили 109 случаев заражения COVID

В Ленинградской области зафиксировано еще 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 17 июня.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в регионе выявлено 46 886 случаев заболевания. Выздоровели 43 320 жителей, в том числе 92 человека — за минувшие сутки. От COVID-19 в регионе скончались 1 626 человек, 10 из них — за минувшие сутки.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 16-м месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 195 человек. Следом идет Подмосковье — 1 208 новых ковид-пациентов. Петербург — 946 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, как это сделали в Московском регионе. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что готовит постановление об ограничении плановой госпитализации.