Дрозденко заявил, что в Ленобласти не будет обязательной вакцинации от COVID-19

Дрозденко заявил, что в Ленобласти не будет обязательной вакцинации от COVID-19
По словам Дрозденко, в Ленобласти не будет обязательной вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, как это сделали в Московском регионе.

В среду, 16 июня, в Москве и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий работников. В частности, привиться обяжут работников сферы торговли и услуг.

По словам Дрозденко, которые приводит 47news, на прошлой неделе власти Ленобласти объявили, что в случае ухудшения обстановки по коронавирусу, некоторые предприятия не смогут работать, если привито менее 80% работников. Это, в том числе, относится к общепиту.

«Но эта мера не повторяет московскую, она является стимулирующей, а не запретительной», — заявил глава области.

Дрозденко отметил, что готовит постановление об ограничении плановой госпитализации. В документе пропишут пункт о необходимости привиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле высказались об обязательной вакцинации в России.

александр дрозденко ленобласть обязательная вакцинация


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ботаническом саду этой ночью зацветет кактус рода Селеницереус
Петербургский доктор объяснил, являются ли дети переносчиками ковид-19
Житель Шушар попал в полицию за жестокое избиение случайного прохожего
Депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге
Дрозденко заявил, что в Ленобласти не будет обязательной вакцинации от COVID-19
Тягач обронил свой прицеп на Гутуевском мосту
В ЗакСобрании отчитались об исполнении бюджета Петербурга в 2020 году
Началась проверка после того, как электричка насмерть сбила петербуржца