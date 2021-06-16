Дрозденко заявил, что в Ленобласти не будет обязательной вакцинации от COVID-19

По словам Дрозденко, в Ленобласти не будет обязательной вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

По словам Дрозденко, в Ленобласти не будет обязательной вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, как это сделали в Московском регионе.

В среду, 16 июня, в Москве и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий работников. В частности, привиться обяжут работников сферы торговли и услуг.

По словам Дрозденко, которые приводит 47news, на прошлой неделе власти Ленобласти объявили, что в случае ухудшения обстановки по коронавирусу, некоторые предприятия не смогут работать, если привито менее 80% работников. Это, в том числе, относится к общепиту.

«Но эта мера не повторяет московскую, она является стимулирующей, а не запретительной», — заявил глава области.

Дрозденко отметил, что готовит постановление об ограничении плановой госпитализации. В документе пропишут пункт о необходимости привиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле высказались об обязательной вакцинации в России.