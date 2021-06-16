В Кремле высказались об обязательной вакцинации в России

Речи об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в России не идет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в среду, 16 июня. Так представитель Кремля ответил на вопрос, планируется ли распространить обязательную вакцинацию на всю страну на фоне постановлений московского и подмосковного управлений Роспотребнадзора.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что в стране нет обязательной вакцинации от COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве заявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг. Соответствующий указ подписал главный санитарный врач Москвы.