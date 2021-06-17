Спасатели час тушили горящий сарай в поселке Паша

Спасатели час тушили горящий сарай в поселке Паша
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волховском районе Ленобласти среди ночи загорелся сарай. Пожарные час тушили постройку.

Возгорание случилось в четверг, 17 июня, на улице Павла Нечесанова в поселке Паша. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:40 от местных жителей, которые заметили задымление.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по 47-му региону, к месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Они установили, что хозяйственная постройка горела на площади 12 квадратных метров.

В 3:33 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающие постельные принадлежности в квартире на Пионерстроя тушили 12 спасателей.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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