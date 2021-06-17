Полыхающие постельные принадлежности в квартире на Пионерстроя тушили 12 спасателей

Полыхающие постельные принадлежности в квартире на Пионерстроя тушили 12 спасателей
Пожар случился в квартире дома на улице Пионерстроя. Фото: google/maps

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь тушили в квартире жилого дома.

Возгорание случилось сегодня ночью, 17 июня, в доме №7 на улице Пионерстроя. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:40. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадратных метров горели постельные принадлежности.

К 4:09 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Металлстрое полностью ликвидировали крупный пожар. Там горел металлический ангар.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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