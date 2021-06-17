В Металлстрое полностью ликвидировали крупный пожар

В Металлстрое полностью ликвидировали крупный пожар
Пожар в Металлострое. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В результате происшествия никто не пострадал.

В Колпинском районе 16 июня произошел крупный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на дороге на Металлстрое. Там загорелся металлический ангар размером 30х50 метров. Информация о пожаре поступила ближе к семи часам вечера. Огонь успел распространиться на площади в 750 квадратных метров.

В 19:19 подан дополнительный № 1-Бис, а в 21:35 пожар был локализован. Только сегодня, 17 июня, в 00:40 огонь ликвидировали. В процессе тушения участвовали 62 спасателя и 15 единиц техники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек горело четырехэтажное здание на площади 200 «квадратов».

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