В Металлстрое полностью ликвидировали крупный пожар

В результате происшествия никто не пострадал.

В Колпинском районе 16 июня произошел крупный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на дороге на Металлстрое. Там загорелся металлический ангар размером 30х50 метров. Информация о пожаре поступила ближе к семи часам вечера. Огонь успел распространиться на площади в 750 квадратных метров.

В 19:19 подан дополнительный № 1-Бис, а в 21:35 пожар был локализован. Только сегодня, 17 июня, в 00:40 огонь ликвидировали. В процессе тушения участвовали 62 спасателя и 15 единиц техники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек горело четырехэтажное здание на площади 200 «квадратов».