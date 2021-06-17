Возле «Вечного огня» в Киришском районе нашли труп ранее судимого 38-летнего мужчины

В Киришском районе был обнаружен труп. Фото: pixabay

В Киришском районе был обнаружен труп. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Киришском районе 15 июня сообщили, что на площадке возле «Вечного огня» без признаков жизни находится мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 июня правоохранительным органам по Киришскому району поступил сигнал от 62-летнего мужчины, что на площадке возле «Вечного огня» лежит мужчина. Со слов пенсионера, пострадавший находился без признаков жизни.

Через некоторое время была установлена личность умершего. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина, он был уроженцем деревни Иваново в Ленинградской области.

Сообщается, что труп был направлен в морг для установления причины смерти. Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске 69-летний пенсионер наткнулся на труп мужчины.