Во Всеволожске 69-летний пенсионер наткнулся на труп мужчины

Мужчина сразу сообщил полиции о том, что нашел труп во Всеволожске. Фото: pixabay

Мужчина сразу сообщил полиции о том, что нашел труп во Всеволожске. Фото: pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе пенсионер обнаружил труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня примерно в 19:00 в отдел полиции по Всеволожскому району обратился 69-летний пенсионер, проживающий в городе Всеволожск по улице Солнечная дома 6. Мужчина сообщил, что около 20 минут назад он обнаружил труп неизвестного мужчины по улице Румбовской.

Через полчаса на место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Тогда же труп был направлен в морг, чтобы установить причины смерти мужчины.

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