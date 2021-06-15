Во Всеволожске 69-летний пенсионер наткнулся на труп мужчины

Во Всеволожске 69-летний пенсионер наткнулся на труп мужчины
Мужчина сразу сообщил полиции о том, что нашел труп во Всеволожске. Фото: pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе пенсионер обнаружил труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня примерно в 19:00 в отдел полиции по Всеволожскому району обратился 69-летний пенсионер, проживающий в городе Всеволожск по улице Солнечная дома 6. Мужчина сообщил, что около 20 минут назад он обнаружил труп неизвестного мужчины по улице Румбовской.

Через полчаса на место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Тогда же труп был направлен в морг, чтобы установить причины смерти мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акватории реки Фонтанки заметили плавающий труп нерпы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

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