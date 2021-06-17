Спасатели помогли мальчику, застрявшему между прутьями моста в Тосно

Спасатели помогли мальчику, застрявшему между прутьями моста в Тосно
Спасатели помогли подростку. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

В Тосненском районе Ленобласти спасатели помогли школьнику, нога которого застряла между прутьями железнодорожного моста.

Инцидент произошел в среду, 16 июня, около 19 часов в Тосно. Подробности сообщили в группе «Аварийно-спасательной службы ЛО» соцсети «ВКонтакте».

В железную ловушку попал 10-летний мальчик. На помощь ему прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Тосно. С помощью ручного гидравлического инструмента ногу освободили.

Мальчик был передан обеспокоенным родителям. О его состоянии не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вытащили мужчину из комбайна в поселке Стрельцо. Мужчина при неустановленных обстоятельствах попал в механизм машины.

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